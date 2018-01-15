إحالة 4 ملاحظين بلجنه مدرسة الشهيد أنور الصيحى للتحقيق





كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، ولا أولياء أمورهم وأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج المقرر بمادة اللغة الإنجليزية .

وأضاف عثمان ، ل " اليوم السابع " ، أنه تفقد عدد من لجان إداراتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليمية للإطمئنان على انتظام الامتحانات ، مشدداً على منع الغش ، مؤكداً أنه قرر إحالة 4 ملاحظين بلجنه مدرسة الشهيد أنور الصيحي الإعدادية؛ التابعة لإدارة دسوق التعليمية ، للتحقيق وإلغاء انتدابهم لأعمال الملاحظة ؛ وذلك لمخالفتهم اللوائح والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، مشيراً أن مصطفى مرعي مدير عام إدارة دسوق التعليمية رفع مذكرة له متضمناً المخالفة التي رصدها خلال جولته بلجان مدارس الإدارة التعليمية .

جاء ذلك في إطار متابعة مدير عام إدارة دسوق التعليمية لسير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمدارس الإدارة، رافقه خلالها الدكتور عبد اللطيف غريب وكيل الإدارة، وأيمن أبو العزم مدير إدارة الإعلام.