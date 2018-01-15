أوقاف بنى سويف: ترشح 12 إماما لمنحة الماجستير المجانية

أوقاف بنى سويف: ترشح 12 إماما لمنحة الماجستير المجانيةالإثنين، 15 يناير 2018 03:00 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، على ترشح 12 إماما وخطيبا بإدارات المديرية لإجراء مقابلة لجنة الوزارة لاختيار أول مائة إمام من بين المتقدمين لمنحة الماجستير المجانية .
وأشار أبوحطب فى بيان له اليوم،إلى أن أسماء الذين تم اختيارهم من أئمة بنى سويف هم عمرو محمد محمد عبد الغفار وأكرم عتريس توفيق محمد وعبد السلام حسن عبد الستار عبد الجليل،وعمر سيد سيد محمد، أبوبكر عبد الستار حميدة محمد،ومحمود يسن عبد الكريم سيد أحمد، محمد سيد أحمد بكرى سيد أحمد، ومحمد مبروك مرسى ابراهيم، ومحمود محمد نادى فرج، وكمال عشرى قرنى عبد اللطيف، ورفيق محمد حسن محمد عاشور، وأحمد عبد العظيم مصطفى عبد السميع، محمود يسن عبد الكريم سيد أحمد.
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