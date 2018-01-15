أهالى أبو كبير يوثقون 2020 توكيلا لتزكية الرئيس السيسي لفترة ثانية

أهالى أبو كبير يوثقون 2020 توكيلا لتزكية الرئيس السيسي لفترة ثانيةالإثنين، 15 يناير 2018 03:16 م
تحرير توكيلات
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد محمد عرابى الطحاوى مسئول مكتب الشهر العقارى بمركز ابو كبير ،إن عدد التوكيلات التى تم توثيقها بلغ 2020 توكيلا لتزكية الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، منذ صباح اليوم الإثنين، وحتى الآن وكان الإقبال كثيفا اليوم.
وأضاف أحمد حسينى القزاز العضو القانونى للشهر العقارى بأبو كبير لـ " اليوم السابع " أن 12 توكيلات تم توثيقهم 2 منهم للفريق أحمد شفيق 9 توكيلات لخالد على وتوكيلا واحدا لطارق سعيد مصطفى سباعى.
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