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الإثنين، 15 يناير 2018 04:18 م
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أمن القليوبية يكثف البحث عن سائق توك توك اختفى فى ظروف غامضة بمدينة قها

الإثنين، 15 يناير 2018 03:31 م
أمن القليوبية يكثف البحث عن سائق توك توك اختفى فى ظروف غامضة بمدينة قها توك توك - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء سائق توك توك فى ظروف غامضة بمدينه قها منذ 3 أيام، حيث كشفت فحص كاميرات المراقبة فى منطقته، أن مجهولين استقلا معه التوك توك، وتوجهوا إلى جهة غير معلومة، وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم قها بلاغا من الأهالى باختفاء محمد أنورعبد الغفار نصار 23 سنه سائق توك توك من مدينه قها.


تم إخطار اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية،  فتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات، أنه بفحص كاميرات المراقبة فى منطقة المجنى عليه، كشفت عن قيام شخصان مجهولان يستقلان التوك توك معه وتوجهوا إلى جهة غير معلومة.

 
 
 
 
 
 

 


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