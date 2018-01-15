أمن القليوبية يكثف البحث عن سائق توك توك اختفى فى ظروف غامضة بمدينة قها

تلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم قها بلاغا من الأهالى باختفاء محمد أنورعبد الغفار نصار 23 سنه سائق توك توك من مدينه قها.



تم إخطار اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات، أنه بفحص كاميرات المراقبة فى منطقة المجنى عليه، كشفت عن قيام شخصان مجهولان يستقلان التوك توك معه وتوجهوا إلى جهة غير معلومة.