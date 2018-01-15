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ألمانيا: 600 ألمانى لا يزالون فى صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق

الإثنين، 15 يناير 2018 11:00 م
ألمانيا: 600 ألمانى لا يزالون فى صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق أثار الحرب فى سوريا- أرشيفية


أ ش أ
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 رجح بيتر فرانك المدعى العام الاتحادى فى ألمانيا أن يصل عدد الألمان المستمرين فى القتال إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابى إلى زهاء 600 شخص.

 

وقال فرانك ـ فى حديث متلفز ، أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين ـ إن النيابة العامة والأجهزة الأمنية منشغلة بتقصى مصير هؤلاء الآن.
 

وأضاف "هل سيبقون فى سوريا والعراق؟ هل سيعودون؟ استخباراتنا بصفة خاصة مطالبة حاليا بالإجابة عن هذا السؤال".
وأوضح المدعى العام أن قرابة ألف ألمانى قد سافروا إلى سوريا والعراق ، وأن ما يتراوح بين 100 و150 منهم لقوا حتفهم هناك ، فيما عاد إلى ألمانيا نحو 300 فرد.
وسبق للحكومة الألمانية وأعلنت مؤخرا أنها تتوقع عودة أكثر من 100 طفل إلى ألمانيا معظمهم من الرضع ، وهم من أبناء المقاتلين الألمان الذين انضموا إلى "داعش".

 


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