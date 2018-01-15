أسعار النفط اليوم الاثنين 15-1-2018

أحمد أبو حجر

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين ارتفاعاً، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 13 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 70 دولارا للبرميل، وزاد الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 64.53 دولار للبرميل.

وتستمد أسواق النفط دعما جيدا من تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والتى تهدف إلى رفع أسعار الخام.

يقترب خام القياس العالمى مزيج برنت حاليا من مستوى 70 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يحققه الخام منذ منتصف مايو عام 2015، مدعوما من عدة متغيرات أدت إلى بلوغه هذا المستوى، اليوم السابع يرصد الأسباب التى تدفع بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع.



وبوصول خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل فإنه يكون قد استطاع تحقيق ارتفاعا بنسبة تتجاوز 139% خلال عامين، تحديدا منذ الـ10 من يناير 2016، الذى بلغ مستوى 28.94 دولار، فيما زاد بنسبة 25.03% مقارنة بأسعاره التى سجلها فى الـ 10 من يناير 2017،التى بلغت 55.45 دولار، وارتفاع خام برنت نحو 14.5% فى آخر 30 جلسة عمل.

ويتلقى النفط الخام دعما سياسيا واقتصاديا وجغرافيا ويتمثل الدعم الاقتصادى فى اتفاق خفض الإنتاج الذى تقوده أوبك، وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، أما الدعم الجغرافى فيتمثل فى انخفاض درجات الحرارة مما يزيد من حجم الاستهلاك، بالإضافة إلى الدعم السياسى الذى يتمثل فى الاحتجاجات فى إيران.

اتفاق خفض الإنتاج

ويأتى على رأس الأسباب التى تدعم ارتفاع أسعار النفط حاليا، اتفاق خفض الإنتاج النفطى اليومى الذى تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع عدد من كبار المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا، وذلك لتخفيض الإنتاج اليومى نحو 1.8 مليون برميل، بداية من شهر يناير 2017 وينتهى مع نهاية العام الجارى.

وبدأ اتفاق خفض الإنتاج بداية من يناير 2017 حتى منتصف 2017، إلا أنه تم تجديد الاتفاق لينتهى بنهاية الربع الأول من 2018، قبل أن يتم تجديده حتى نهاية العام الجارى.

انخفاض درجات الحرارة



يأتى أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الفترة الحالية إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الحالية وهو ما يزيد من حجم الاستهلاك من الوقود المستخدم فى التدفئة، بالإضافة إلى الاستهلاك بالقطاعات الصناعية والتجارية، انخفاض درجات الحرارة يعزز من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام خلال فصل الشتاء، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الوصول إلى مستوى يتراوح بين 70 -73 دولار للبرميل على المستوى القريب.

الاضطرابات السياسية فى إيران

ليس اتفاق خفض الإنتاج ودرجات الحرارة هما السببين فقط لارتفاع أسعار النفط، لكن أيضا بسبب موجة الاحتجاجات التى اجتاحت مدن ومحافظات عدة من إيران التى تعد ثالث أكبر منتج نفطى على مستوى منظمة الأوبك ، حيث تلعب العوامل السياسية دورا كبيرا فى ارتفاع أسعار النفط الخام، فبسبب القلق إزاء استمرار الاضطراب فى إيران وتأثيرها على إنتاج النفط الإيرانى، فإن ذلك ساهم فى الارتفاعات الأخيرة فى أسعار النفط، وخاصة أن إيران من أكبر منتجى النفط فى أوبك.