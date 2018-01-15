أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 – 1 – 2018 وعيار 21 يسجل 657.5 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

واصل الذهب ارتفاعه فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 15 – 1 – 2018 للمرة الثانية ، ليسجل ارتفاع جنيهين ونصف منذ بدء التعاملات اليوم، ليقترب الذهب من أعلى معدل تاريخى، حيث سجل عيار 21 مبلغ 657.5 جنيه للجرام مع توقعات بارتفاعات أخرى.

أعلى سعر للذهب فى التاريخ



وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن الأسعار العالمية للأوقية ارتفعت 0.74 % نتيجة انخفاض الدولار لأقل مستوى فى 3 سنوات، مشيرا إلى أن الذهب قد يحقق أعلي سعر محلي في تاريخه اليوم اذا لامس الذهب عالميًا نقطه المقاومة السعرية عند 1350 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



عيار 18 : 563.5 جنيه

عيار 21 : 657.5 جنيه

عيار 24 : 751.40

الجنيه الذهب : 5260 جنيه

الأوقية : 1343 دولار

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

مصنعية الذهب فى مصر



أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

خدمة أسعار الذهب



أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

الذهب عالميا



عالميا، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر اليوم الاثنين بفعل ضعف الدولار الذى نزل لأقل مستوى فى ثلاثة أعوام مقابل سلة من العملات، وصعد السعر الفورى للذهب 0.3 بالمئة إلى 1342.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس أقوى مستوى منذ الثامن من سبتمبر عند 1344.44 دولار.

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية للأسبوع الخامس على التوالى الأسبوع الماضى وارتفع 1.3 % ، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1341.90 دولار للأوقية، ونزل مؤشر الدولار 0.2 % إلى 90.810. وفى وقت سابق من الجلسة سجل مستوى متدنيا عند 90.622 دولار هو الأقل منذ يناير 2015.

معادن أخرى



وقفز البلاديوم واحدا بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 1135 دولارا اليوم الاثنين بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1138 دولارا فى وقت سابق من الجلسة، وزادت الفضة 0.7 % إلى 17.26 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر تقريبا عند 17.42 دولار، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 996.95 دولار بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 سبتمبر أيلول عند 1001.40 دولار اليوم.