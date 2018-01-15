أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 15 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 15-1-2018.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الإثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أورنج مصر للاتصالات، الشمس للإسكان والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، السويس للأسمنت.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 848.568 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 366.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب، والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 43.8 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه، 41 ألف جنيه، 8.2 مليون جنيه، 228.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 15127 نقطة، وهبك مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% عند مستوى 2673 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 14748 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 837 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 534 نقطة.

وارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 104 شركة، ولم تتغير 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

-أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 39.09 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.73%

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 26.29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.75%

- النصر للملابس والمنسوجات - كابو بسعر إغلاق 1.64 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.49%

-الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.47 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.20%

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.21 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.78%

- العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.67 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 22.76 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.76 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%