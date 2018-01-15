أردوغان يستقبل أمير قطر فى أنقرة لبحث العلاقات بين البلدين

أردوغان يستقبل أمير قطر فى أنقرة لبحث العلاقات بين البلدينالإثنين، 15 يناير 2018 06:32 م
أردوغان وتميم- أرشيفية
أ ف ب
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استقبل الرئيس التركى رجب أردوغان، اليوم الاثنين، فى أنقرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فى زيارة رسمية لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان وآل ثانى عقدا اجتماعا بعد الظهر فى القصر الرئاسى بأنقرة، دون أن تكشف فحوى المحادثات.
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