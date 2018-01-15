أردوغان: تركيا ستسحق "جيش الترويع" فى شمال سوريا

أردوغان: تركيا ستسحق "جيش الترويع" فى شمال سورياالإثنين، 15 يناير 2018 01:46 م
اردوغان
رويترز
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تحاول تشكيل "جيش ترويع" على الحدود الجنوبية لتركيا بتدريب قوة حدودية سورية تتضمن مقاتلين من الأكراد وتوعد بسحق القوة قبل أن تولد.
وأضاف أن القوات المسلحة التركية أكملت استعدادها لعملية فى منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد بشمال غرب سوريا وبلدة منبج.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
امريكا ايه اللى بتعمل جيش ضدك
ده انت معاهم من اول اللعبة يا خاين للدول العربية كلها القوات ديه معموله عشان تاجج الصراع فى سوريا اكتر وانت معاهم فى المخطط ده