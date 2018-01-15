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الإثنين، 15 يناير 2018 04:18 م
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أردوغان: تركيا ستسحق "جيش الترويع" فى شمال سوريا

الإثنين، 15 يناير 2018 01:46 م
أردوغان: تركيا ستسحق "جيش الترويع" فى شمال سوريا اردوغان


رويترز
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 قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تحاول تشكيل "جيش ترويع" على الحدود الجنوبية لتركيا بتدريب قوة حدودية سورية تتضمن مقاتلين من الأكراد وتوعد بسحق القوة قبل أن تولد.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية أكملت استعدادها لعملية فى منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد بشمال غرب سوريا وبلدة منبج.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

امريكا ايه اللى بتعمل جيش ضدك

ده انت معاهم من اول اللعبة يا خاين للدول العربية كلها القوات ديه معموله عشان تاجج الصراع فى سوريا اكتر وانت معاهم فى المخطط ده

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