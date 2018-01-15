أردوغان: تركيا ستسحق "جيش الترويع" فى شمال سوريا





رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تحاول تشكيل "جيش ترويع" على الحدود الجنوبية لتركيا بتدريب قوة حدودية سورية تتضمن مقاتلين من الأكراد وتوعد بسحق القوة قبل أن تولد.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية أكملت استعدادها لعملية فى منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد بشمال غرب سوريا وبلدة منبج.