أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 15-1-2018





مصطفى عبد التواب

ينشر اليوم السابع اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 15-1-2018، حيث شهد سوق المال والاعمال مجموعة من الاخبار وعلى رأسها اعلان وزير التجارة والصناعة عن اجتذاب استثمارات تقدر بـ 7.3 مليار جنيه، وفيما يلى اهم الاخبار.





وزير الصناعة: استثمارات بـ 7.3 مليار جنيه بعد طرح 6.9 مليون م2 أرض بالسادات

توقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اجتذاب استثمارات تقدر بحوالي 7.3 مليار جنيه وتتيح نحو 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، نتيجة طرح 6.9 مليون م2 أراض صناعية بمدينة السادات خلال العامين 2016 و2017 . وقال الوزير فى سياق العرضه الذى قدمه أمام الرئيس السيسى اليوم فى افتتاح عددا من المشروعات القومية بمحافظة المنوفية، إنه تم طرح 4 مليون م2 من إجمالي هذه الأراضي لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن العامين الماضيين قد شهدا أيضاً افتتاح 79 مصنعا جديدا فى السادات يمثلوا 13% من إجمالى ما تم افتتاحه فى تاريخ مدينة السادات فى الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية والإليكترونية، وصناعات مواد البناء بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 3 الآف فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع دون تمييز

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، ورشة عمل لعرض منهجية الوزارة فى تحديث قطاع التعليم ما قبل الجامعي، والفنى، بإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة رؤية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وتأتى هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة فى مناقشة القضايا والموضوعات التى تهم المواطن المصري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "الحكومة تستهدف فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز ، وفى إطار نظام مؤسسى كفء وعادل ومستدام ، بالإضافة إلى أن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتكنولوجيًا.

وتابعت "وزيرة التخطيط" نستهدف من خلال تحديث الرؤية، مساهمة التعليم فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومبدع ومسئول، وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.





3.6 مليار جنيه محفظة تمويل الشركات الكبرى ببنك التنمية الصناعية





استطاع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن يحقق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة على كافة الأنشطة خلال 2017 وتحقيق معدلات نمو هى الأعلى والأكبر فى تاريخه، ويرجع سر النجاح إلى روح التعاون التى تسود البنك فى تحقيق هذه النتائج . ومن جانبه، أكد ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة على أن المركز المالى (تحت التدقيق ) ارتفع من 6, 8 مليار جنيه عن العام الماضى إلى 20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11,4 مليار جنيه وبمعدل نمو صافى 132,5 % . وأكد فهمى على أن الودائع بها زيادة بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017 بمعدل 247 % وهى الأعلى نموا فى الجهاز المصرفى بمصر . وزير التنمية المحلية: جهاز الإحصاء لديه أكبر قاعدة بيانات فى الشرق الأوسط

كشف اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، خلال حفل تكريمه بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن جهاز الإحصاء يمتلك أكبر قاعدة بيانات فى الشرق الأوسط، وهى تعادل قاعدة بيانات الرقم القومى لدى وزارة الداخلية "والمصنفة بإنها قاعدة بيانات ضخمة"، 3 مرات.

وأضاف الجندى، أن امتلاك الجهاز بنية تحتية تكنولوجية ضخمة، كان السبب وراء عدم وضعه ضمن قائمة الوزارات والجهات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 848.568 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 366.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب، والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 43.8 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه، 41 ألف جنيه، 8.2 مليون جنيه، 228.4 مليون جنيه، على التوالى.



