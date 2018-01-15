أبو بكر الجندى: تنمية الصعيد وقانون المحليات أهم أولوياتى فى التنمية المحلية





كتبت هبة حسام تصوير أحمد معروف

قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن ملفات تنمية الصعيد وقانون المحليات أهم أولوياته الفترة المقبلة.

وأضاف الجندى، خلال حفل تكريمه بجهاز الإحصاء بمناسبة تعيينه وزيرا للتنمية المحلية، أن المحليات لها دورًا وأهمية كبيرة لكل محافظة، فهى تعمل دور الرقيب على السلطات التنفيذية التى تنفذ مطالب سكان المحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيحرص على توجيه المحافظين لتوعية سكان محافظاتهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنها بداية للتأكيد على ممارسة كل فرد لحقه الدستورى.