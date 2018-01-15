video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أبو بكر الجندى: تنمية الصعيد وقانون المحليات أهم أولوياتى فى التنمية المحلية

الإثنين، 15 يناير 2018 11:25 ص
أبو بكر الجندى: تنمية الصعيد وقانون المحليات أهم أولوياتى فى التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى - وزير التنمية المحلية


كتبت هبة حسام تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق

قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن ملفات تنمية الصعيد وقانون المحليات أهم أولوياته الفترة المقبلة.
 
 
وأضاف الجندى، خلال حفل تكريمه بجهاز الإحصاء بمناسبة تعيينه وزيرا للتنمية المحلية، أن المحليات لها دورًا وأهمية كبيرة لكل محافظة، فهى تعمل دور الرقيب على السلطات التنفيذية التى تنفذ مطالب سكان المحافظة.
 
 
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيحرص على توجيه المحافظين لتوعية سكان محافظاتهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنها بداية للتأكيد على ممارسة كل فرد لحقه الدستورى.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد اختياره وزيرا للتنمية المحلية.. "الإحصاء" يكرم أبو بكر الجندى غدا

التنمية المحلية

ابو بكر الجندى

حفل تكريم

اخبار الاقتصاد المصرى

تنمية الصعيد

الانتخابات الرئاسية



لا تفوتك
تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة