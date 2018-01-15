أبو الغيط يدين التفجير المزدوج بوسط بغداد ويحذر من خطورته





كتب مصطفى عنبر

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران بوسط بغداد صباح اليوم والذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء ما بين قتيل وجريح، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسرهم.

وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أحمد أبو الغيط حذر من خطورة تزامن مثل هذه العمليات الإرهابية مع بدء الإعداد للانتخابات النيابية في مايو القادم، داعياً القيادات العراقية للوقوف صفاً واحداً من أجل مواجهة التحديات المشتركة والتصدي لأية محاولات لنشر الفرقة وتهديد الوحدة الوطنية