90%من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى





فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى، أيد غالبية القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى.

وأيد 90% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى، بينما رفض 8% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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