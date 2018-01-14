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90%من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى

الأحد، 14 يناير 2018 07:01 ص
90%من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى الاستطلاع


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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى، أيد غالبية القراء  سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى.
 
وأيد 90% من القراء  سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى، بينما رفض 8% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
 
استطلاع، القراء، اليوم السابع، الاسكان، وحدات محدودى الدخل
 

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استطلاع

القراء

اليوم السابع

الاسكان

وحدات محدودى الدخل



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