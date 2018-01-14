video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

3 آلاف و476 سائحا يصلون القاهرة ضمن 89 فوجا لزيارة المعالم الأثرية

الأحد، 14 يناير 2018 09:53 م
3 آلاف و476 سائحا يصلون القاهرة ضمن 89 فوجا لزيارة المعالم الأثرية فوج سياحى - أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 3 آلاف و476 سائحا ضمن 89 مجموعة سياحية من عدة دول أوروبية وآسيوية وعربية، لزيارة الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولى.

وضمت الأفواج مجموعات من ألمانيا وبلجيكا وكرواتيا وبريطانيا وإندونيسيا والصين وتايوان واليابان، وعدة دول من جنوب شرق آسيا إضافة إلى مجموعات عدة من جنسيات كويتية وبحرينية وسعودية، وجنسيات بلغارية وأوكرانية

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم عبر عدة طائرات قادمة من دبى وأبوظبى وتسفير عدة أفواج أخرى على متن رحلات متجهة إلى شرم الشيخ والغردقة، والأقصر وأسوان، كما تم تأمين مجموعات القاهرة والجيزة والمحافظات حتى خروجهم من دائرة المطار لمحال إقاماتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن المطار ينفذ 61 حكمًا قضائيًا ويضبط 92 مخالفة مرورية

تنشيط السياحة

مطار القاهرة

السياحة



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة