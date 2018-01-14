3 آلاف و476 سائحا يصلون القاهرة ضمن 89 فوجا لزيارة المعالم الأثرية

كتب محمد طنطاوى

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 3 آلاف و476 سائحا ضمن 89 مجموعة سياحية من عدة دول أوروبية وآسيوية وعربية، لزيارة الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولى.

وضمت الأفواج مجموعات من ألمانيا وبلجيكا وكرواتيا وبريطانيا وإندونيسيا والصين وتايوان واليابان، وعدة دول من جنوب شرق آسيا إضافة إلى مجموعات عدة من جنسيات كويتية وبحرينية وسعودية، وجنسيات بلغارية وأوكرانية.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم عبر عدة طائرات قادمة من دبى وأبوظبى وتسفير عدة أفواج أخرى على متن رحلات متجهة إلى شرم الشيخ والغردقة، والأقصر وأسوان، كما تم تأمين مجموعات القاهرة والجيزة والمحافظات حتى خروجهم من دائرة المطار لمحال إقاماتهم.