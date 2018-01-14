وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم دارسات محو الأمية





كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مساء الأحد، حفل تكريم دارسات محو الأمية تشجيعاً لهن على التواصل بالحضور لفصول محو الأمية بمدينة وقرى مركز الرياض.

جاء ذلك بحضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمستشار العسكرى للمحافظة العميد سامح الطنوبى، ونصر الريس رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، والإعلامى محمد صبحى، ولبنا شتا مدير جمعية شباب مصر.

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إن تكريم الدارسات جاء بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم، وجمعية شباب مصر، لتشجيع الدارسات على مواصلة دراستهن فى فصول محو الأمية التى أعلن عنها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، خلال الحملة القومية التى أطلقها بعنوان "كفر الشيخ بلا أمية عام 2018م".