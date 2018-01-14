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وصول 17 مصريا مرحلين من إيطاليا مطار القاهرة لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الأحد، 14 يناير 2018 10:46 م
وصول 17 مصريا مرحلين من إيطاليا مطار القاهرة لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة الدولى أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 17 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل إيطاليا.

وأفاد مصدر بالمطار أن 17 مرحلا وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من روما، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين طلب 3 منهم لتنفيذ أحكام قضائية

وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الإيطالية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.

 


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