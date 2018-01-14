وزير قطاع الأعمال يعتذر عن حضور مؤتمر صحفى بالقابضة للتأمين

وزير قطاع الأعمال يعتذر عن حضور مؤتمر صحفى بالقابضة للتأمينالأحد، 14 يناير 2018 12:37 م
الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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اعتذر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، عن المشاركة بمؤتمر صحفى كان مقررًا، اليوم الأحد، بمقر الشركة القابضة للتأمين، وذلك بعد أنباء عن خروجه من الوزارة فى التعديل الحكومى المرتقب صدوره خلال ساعات.
وكان آخر قرار للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، رقم (2) لسنة 2018، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14/1/2018.
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