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وزير قطاع الأعمال: سأستكمل مسيرة الإصلاح و"يا رب نكون عند حسن الظن"

الأحد، 14 يناير 2018 09:09 م
وزير قطاع الأعمال: سأستكمل مسيرة الإصلاح و"يا رب نكون عند حسن الظن" خالد بدوى وزير قطاع الأعمال


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، إنه سيعمل على استكمال مسيرة الإصلاح، وأن تصبح الشركات رابحة، وتساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحقق الرخاء والأفضل للمتعاملين معها، سواء العاملين فيها أو العملاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ON اليوم"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الحديث معه حول ترشحه للمنصب استغرق بعض الأيام، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن يكون غير معلن.

وأشار الوزير، إلى أن حساباته خلال قبوله المنصب، كانت أولها خدمة البلد، والمساهمة فى دفع العجلة للأمام وتحسين الأوضاع فى مصر، موضحاً أنه لا بد أن يساهم فى دفع الدولة للأمام، ولا بد أن يتولى المسئولية أحد، مستطرداً:"ربنا يعيننا عليها ونكون عند حسن الظن".  

 


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