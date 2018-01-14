video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

الأحد، 14 يناير 2018 12:18 م
وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال


كتب : عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (2) لسنة 2018، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14/1/2018.

وشمل القرار تعيين عماد الدين مصطفى خالد رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة، و الدكتور جابر جاد نصار عضوًا غير متفرغ بدلًا من السيد المستشار محمد سعيد الجنك، مع استمرار باقى أعضاء المجلس.

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت السيد الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة، وافقت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2017، على قبول استقالة الدكتور رضا العدل من رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك اعتبارًا من أول مارس 2017، وجاء قرار الوزير رقم (13) لسنة 2017، بتعيين السيد السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتوجه الوزير بالشكر للسفير ياسر النجار على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، متمنيًا النجاح والتوفيق للمجلس الجديد خلال الفترة المقبلة، وموجهًا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير لتحقيق أفضل النتائج وتحسين أداء الشركات التابعة.



 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير قطاع الأعمال يطيح بمجلس القابضة للصناعات الكيماوية.. والقرار الرسمى الأحد

غدا وزير قطاع الأعمال يحسم مصير مجلس إدارة القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال

أشرف الشرقاوى

الشركات المتعثرة

الصناعات الكيماوية



لا تفوتك
ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة