وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية





كتب : عبد الحليم سالم

أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (2) لسنة 2018، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14/1/2018.

وشمل القرار تعيين عماد الدين مصطفى خالد رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة، و الدكتور جابر جاد نصار عضوًا غير متفرغ بدلًا من السيد المستشار محمد سعيد الجنك، مع استمرار باقى أعضاء المجلس.

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت السيد الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة، وافقت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2017، على قبول استقالة الدكتور رضا العدل من رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك اعتبارًا من أول مارس 2017، وجاء قرار الوزير رقم (13) لسنة 2017، بتعيين السيد السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتوجه الوزير بالشكر للسفير ياسر النجار على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، متمنيًا النجاح والتوفيق للمجلس الجديد خلال الفترة المقبلة، وموجهًا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير لتحقيق أفضل النتائج وتحسين أداء الشركات التابعة.





