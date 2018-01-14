وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال

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قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، إن ملف تطوير وتحسين أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها يأتى على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بدوى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حتى يمكن الاستفادة منها على أكمل وجه وتعظيم الاستخدام الأمثل لها، لتصبح ذات أداء قوى يعود بالنفع على القطاع، مشيرًا إلى أنه سوف يتسلم مهام عمله بمكتبه رسميا غدا الإثنين.

وكان مجلس النواب قد وافق فى وقت سابق اليوم بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة الطارئة على التعديل الوزارى الوارد فى كتاب رئيس الجمهورية إلى البرلمان بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء والذى شمل 4 وزراء جددا.

وتضمن التعديل الوزارى تعيين اللواء أبوبكر محمود الجندى وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس مصطفى عبدالدايم وزيرة للثقافة، وخالد محمد على بدوى وزيرا لقطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة.

كما وافق المجلس على تعيين رئيس الجمهورية لعاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التخطيط العمرانى، وطارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان.