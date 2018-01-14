وزير باكستانى: أمريكا شريك "غير جدير بالثقة"

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اعتبر وزيرالانتاج الحربى الباكستانى رنا تنوير حسين أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك "غير جدير بالثقة".

وقال حسين - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد إن معدات الدفاع التى تم شراؤها من الولايات المتحدة لا تعمل فى وقت الحاجة، بينما انتاج باكستان للمعدات الحربية يتزايد.

واضاف أن 80 بالمائة من احتياجات الجيش يتم تلبيتها محليا، مشيرا إلى ان باكستان تعد من بين 6 أو 7 دول حول العالم التى تصنع طائراتها المقاتلة بجهودها الذاتية.