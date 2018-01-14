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وزير القوى العاملة يبحث نشر ثقافة السلامة للمواطنين من خلال دور السينما

الأحد، 14 يناير 2018 09:44 ص
وزير القوى العاملة يبحث نشر ثقافة السلامة للمواطنين من خلال دور السينما محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، مسعود فوده  نقيب المهن السينمائية، والمنتج  فاروق صبرى  رئيس غرفة صناعة السينما ، لبحث سبل التعاون لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية للمواطنين من خلال دور العرض سينمائيا وتمثيليا ، نظرا لتأثير رسالة الفن فى ثقافة الإنسان وسلوكه عن طريق تقديم تعليمات السلامة، ودعم السلوك الآمن فى حالات الخطر من خلال الأعمال الفنية المختلفة .

وقال الوزير: هذا التعاون  يهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ودعم السلوك الآمن بين طبقات المجتمع المختلفة  والحد من الحوادث والإصابات التى قد تنتج مع التصرفات الخاطئة ، مشيرا إلي أن نشر ثقافة السلامة العامة يتطلب تكاتف كل الأطراف للوصول للهدف المنشود لدعم الاقتصاد المصري ، مؤكداً الدور الذى تلعبه السينما فى تشكيل ثقافة الشعوب .

وتناول الاجتماع عرض رؤية وزارة القوى العاملة والتى تتمثل فى أهمية  إدراج تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية ضمن الأعمال الفنية المختلفة والتركز عليها من خلال أبطال الأعمال الفنية، فضلا عن إعداد أعمال فنية مختلفة للتوعية، ونشر هذه الثقافة بمشاركة مجموعة من الفنانين.

 وأوضح "سعفان" أن الوزارة فى سبيلها  لتنفيذ مشروع قومى لنشر ثقافة  السلامة العامة للطلبة فى المراحل التعليمية المختلفة، وإدراج مفاهيم السلامة داخل مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسى، لبناء جيل يعى بإجراءات السلامة ويتصرف بطريقة صحيحة فى حالات الخطر، فضلا عن تشجيع المشاركة الفعالة لدى المعلمين والمتعلمين فى برامج التوعية بالسلامة، مشيرا إلى أهمية دعم السلوك الأمن والوعى الوقائى للتقليل من الحوادث والإصابات.

من جانبه، شدد رئيس غرفة صناعة السينمان على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال الفن لخدمة المجتمع، ونشر القيم الأخلاقية النبيلة، والتأثير فى ثقافة الإنسان وسلوكه، مؤكدا أن الفن يخلد ذكرى المجتمع وحضارته.

وطلب رئيس غرفة صناعة السينما خلال اللقاء، قيام المتخصصين بالوزارة بإعداد تعليمات  السلامة وإجراءات التعامل في حالات الطوارئ من خلال أقرص مدمجة "سي دى" أو علي "فلاشه"  لعرضها فى جميع دور العرض السنيمائية قبل بداية كل عرض فنى لمدة دقيقتين، على أن يبدأ ذلك على مستوى دور عرض القاهرة ، تمهيدا لتعميم التجربة علي كل المحافظات .

حضر اللقاء إيهاب عبد العاطى  المستشار القانونى لوزير القوى العاملة ، وأشرف مرزوق معاون الوزير .


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السلامة العامة

محمد سعفان

السلوك الوقائى



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