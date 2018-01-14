وزير السياحة السابق: "حققت لمصر أهم إنجاز.. وفخور بما قدمت"





كتب محسن البديوى

قال يحيى راشد، وزير السياحة السابق، إنه جاء فى توقيت كانت السياحة المصرية تعيش وقتا صعبا للغاية، مؤكدًا أنه يتشرف بأنه ترك الوزارة وقطاع السياحة وهو يحقق أعلى نسبة إيرادات فى عام 2017، مستطردًا :" فخور بما قمت به وجبت لمصر أهم إنجاز، وهو حج الكاثوليك إلى مصر".

وأضاف راشد، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يقبل بتضارب المصالح داخل الوزارة وحقق إنجازات منها حج الكاثوليك إلى مصر.

وأوضح أنه تم الطعن أكثر من مرة على انتخابات الغرف السياحية وهذا وضع غير مريح، مؤكدًا أنه اتخذ عددا كبيرا من الإجراءات الإصلاحية داخل الوزارة لإعادة معدلات السياحية إلى طبيعتها، منوهًا أنه يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة المهندس شريف إسماعيل جهودهما للنهوض بالدولة فى وقت حرج.