وزير التعليم يبحث تطوير مدارس السيارات مع مؤسسة غبور للتنمية

أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اجتماعا مع الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة غبور للتنمية، بحضور جورج صدقى، مدير عام مؤسسة غبور للتنمية، وسمر محيى من مؤسسة غبور، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى؛ لبحث سبل التعاون فى تطوير مدارس سيارات متكاملة لخدمة كل تخصصات قطاع السيارات بكل المحافظات.