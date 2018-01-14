وزير التعليم العالى يبحث مع السفير الإيطالى بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين





كتب وائل ربيعى

استقبل د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء أشاد د. عبد الغفار بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكدا قوة العلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين.

وأكد الوزير عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر وإيطاليا، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين مصر وإيطاليا فى إطار البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى والتعليمى والعلمى القائم بين البلدين، وكذلك المضى قدما فى الاستفادة من الخبرة الإيطالية، والبدء فى إنشاء الجامعة المصرية الإيطالية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع استقدام أعضاء هيئة تدريس إيطاليين للعمل بها.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات منها: زيادة عدد المنح الإيطالية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بصفة دائمة، وتفعيل مشاريع صندوق العلوم والتكنولوجيا ودفعها للأمام بالتعاون مع الجانب الإيطالى، وتعزيز التعاون وتحقيق الاستفادة من برنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط (بريما) بين مصر والاتحاد الأوروبى من خلال إنشاء برنامج جديد لريادة الأعمال بين مصــر وإيطاليا، فضلًا عن الاستفادة من برنامج الاتحــاد الآوروبى (Cultural Heritage ـJPI) فى مجال ترميم، وإعادة تطوير المواقع الأثرية باستخدام التقنيات الحديثة.

ومن جانبه أكد سفير إيطاليا توجه الحكومة الإيطالية دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر، واصفًا العلاقات بين البلدين بالممتازة على كل المستويات، معربًا عن سعادته بنجاح تجارب التعاون مع مصر خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة بومبسكو للتعليم الهندسـى فى الإسكندرية، والمركز التعليمى الايطالى فى الفيوم.

كما أشاد جيامباولو كانتينى بالتعاون المتميز مع مصر فى جميع المجالات خاصة المجال التعليمى والبحثى، مؤكدًا استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.

وحضر اللقاء د. حسام الملاحى مساعد الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمى.