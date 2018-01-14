وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام

كتب لؤى على

تلقى، اليوم الأحد، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رسالة مهمة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أكد فيها أننا بحاجة إلى تعزيز التضامن، والأخوة، والتوق للخير، كما تحمل الرسالة دعوة للحوار والعمل المشترك فى خدمة الإنسانية، "فالحوار والتعاون فى الواقع يشكلان ضرورة وواجبًا خاصًا بالمجتمع الدولى"، كما ورد فى نص الرسالة.

ومن جهته ثمن وزير الأوقاف الرسالة ورحب بها، مؤكدا أنه سيرد عليها بكل تقدير وبما يعزز قيم الحوار، ويسهم فى تحقيق السلام العالمى.