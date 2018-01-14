وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلامالأحد، 14 يناير 2018 11:05 م
الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
تلقى، اليوم الأحد، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رسالة مهمة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أكد فيها أننا بحاجة إلى تعزيز التضامن، والأخوة، والتوق للخير، كما تحمل الرسالة دعوة للحوار والعمل المشترك فى خدمة الإنسانية، "فالحوار والتعاون فى الواقع يشكلان ضرورة وواجبًا خاصًا بالمجتمع الدولى"، كما ورد فى نص الرسالة.
ومن جهته ثمن وزير الأوقاف الرسالة ورحب بها، مؤكدا أنه سيرد عليها بكل تقدير وبما يعزز قيم الحوار، ويسهم فى تحقيق السلام العالمى.
إضافة تعليق
رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة
رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة