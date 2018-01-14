video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام

الأحد، 14 يناير 2018 11:05 م
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف


كتب لؤى على
إضافة تعليق

تلقى، اليوم الأحد، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رسالة مهمة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أكد فيها أننا بحاجة إلى تعزيز التضامن، والأخوة، والتوق للخير، كما تحمل الرسالة دعوة للحوار والعمل المشترك فى خدمة الإنسانية، "فالحوار والتعاون فى الواقع يشكلان ضرورة وواجبًا خاصًا بالمجتمع الدولى"، كما ورد فى نص الرسالة.

 

ومن جهته ثمن وزير الأوقاف الرسالة ورحب بها، مؤكدا أنه سيرد عليها بكل تقدير وبما يعزز قيم الحوار، ويسهم فى تحقيق السلام العالمى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوافل الأزهر الشريف في حلايب وشلاتين وأبو رماد لتقديم المساعدات الإنسانية

"الأزهر لنصرة القدس" هاشتاج مؤتمر الأزهر العالمى

الفاتيكان

وزير الاوقاف

مختار جمعة



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة