video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة الدفاع الألمانية تسلم الأردن معدات عسكرية بقيمة 18 مليون يورو

الأحد، 14 يناير 2018 08:02 م
وزيرة الدفاع الألمانية تسلم الأردن معدات عسكرية بقيمة 18 مليون يورو قوات الجيش الأردنى


أ ش أ
إضافة تعليق

سلمت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين ، اليوم الأحد ، للأمن الأردنى معدات عسكرية فى إطار سياسة برلين دعم الأردن حتى تصبح "مرساة استقرار" فى المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى ، فقد كشفت وزيرة الدفاع الألمانية عن اهتمام ألمانيا البالغ بأن تصبح الأردن مرساة استقرار فى منطقة الشرق الأوسط.


وقالت الوزيرة الألمانية ، على هامش تسليم الأردن معدات حربية ألمانية بقيمة 18 مليون يورو ، " إننا نعلم أن هذه المنطقة لن تهدأ لفترة طويلة ، لذا فمن المهم بناء علاقات موثوقة تجاه بعضنا البعض ، إن الأردن تعد هنا فى منطقة يهزها الإرهاب والنزاعات، فى منطقة صعبة، بمثابة صوت التوازن وصوت العقل".


وأشادت باستقبال المملكة الأردنية لملايين اللاجئين بطريقة "مثالية" ، لافتة إلى أنه تمّ ضخ أكثر من مليار يورو للمساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادى والدعم التقنى فى مكافحة الإرهاب فى الأردن.


وتعد ألمانيا بعد الولايات المتحدة ثانى بلد يقدم مساعدات للأردن، بلغت مليار يورو فى العامين الآخيرين.


وسلمت فون دير ليين اليوم الأحد قوات الأمن الأردنية بصورة رمزية 56 حافلة صغيرة و70 شاحنة وطائرتى تدريب من أجل تحسين حركية القوات على الحدود مع سوريا ، ويأتى ذلك فى إطار ما يسمى بـ "مبادرة التدريب" التى أطلقتها الحكومة الألمانية إسهاما منها بشكل غير مباشر فى مكافحة الإرهاب.
ومن خلال هذه المبادرة ، من المقرر تمكين دول "جديرة بالثقة" تقع فى مناطق الأزمات من العمل لأجل إرساء الأمن والاستقرار بنفسها.


يشار إلى أن الأردن تعد أحد الدول المركزية بالنسبة للحكومة الألمانية فى هذه المبادرة بصفتها أحد أكثر الدول المستقرة فى الشرق الأوسط ، ويندرج العراق وتونس ومالى ونيجيريا والنيجر ضمن الدول المستقبلة للدعم فى إطار هذه المبادرة.​


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمان تشترط تقديم "فيش وتشبيه" للعامل المصرى الراغب فى العمل بالأردن

صور.. 5 آلاف كاثوليكى فى موقع "المغطس" على نهر الأردن للاحتفال بيوم الحج

الأردن: بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى المحتلة تمرد على القانون الدولى

"الزراعة": تصدير 125 ألف شتلة لـ12 صنف فاكهة إلى السعودية والأردن

الأمم المتحدة تشيد بسرعة استجابة الأردن لإدخال مساعدات عاجلة للسوريين

الجيش الأردنى

الأردن

أخبار عربية

ألمانيا



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة