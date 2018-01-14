وزيرة الدفاع الألمانية تسلم الأردن معدات عسكرية بقيمة 18 مليون يورو

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سلمت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين ، اليوم الأحد ، للأمن الأردنى معدات عسكرية فى إطار سياسة برلين دعم الأردن حتى تصبح "مرساة استقرار" فى المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى ، فقد كشفت وزيرة الدفاع الألمانية عن اهتمام ألمانيا البالغ بأن تصبح الأردن مرساة استقرار فى منطقة الشرق الأوسط.



​ وقالت الوزيرة الألمانية ، على هامش تسليم الأردن معدات حربية ألمانية بقيمة 18 مليون يورو ، " إننا نعلم أن هذه المنطقة لن تهدأ لفترة طويلة ، لذا فمن المهم بناء علاقات موثوقة تجاه بعضنا البعض ، إن الأردن تعد هنا فى منطقة يهزها الإرهاب والنزاعات، فى منطقة صعبة، بمثابة صوت التوازن وصوت العقل".



وأشادت باستقبال المملكة الأردنية لملايين اللاجئين بطريقة "مثالية" ، لافتة إلى أنه تمّ ضخ أكثر من مليار يورو للمساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادى والدعم التقنى فى مكافحة الإرهاب فى الأردن.



وتعد ألمانيا بعد الولايات المتحدة ثانى بلد يقدم مساعدات للأردن، بلغت مليار يورو فى العامين الآخيرين.



وسلمت فون دير ليين اليوم الأحد قوات الأمن الأردنية بصورة رمزية 56 حافلة صغيرة و70 شاحنة وطائرتى تدريب من أجل تحسين حركية القوات على الحدود مع سوريا ، ويأتى ذلك فى إطار ما يسمى بـ "مبادرة التدريب" التى أطلقتها الحكومة الألمانية إسهاما منها بشكل غير مباشر فى مكافحة الإرهاب.

ومن خلال هذه المبادرة ، من المقرر تمكين دول "جديرة بالثقة" تقع فى مناطق الأزمات من العمل لأجل إرساء الأمن والاستقرار بنفسها.



يشار إلى أن الأردن تعد أحد الدول المركزية بالنسبة للحكومة الألمانية فى هذه المبادرة بصفتها أحد أكثر الدول المستقرة فى الشرق الأوسط ، ويندرج العراق وتونس ومالى ونيجيريا والنيجر ضمن الدول المستقبلة للدعم فى إطار هذه المبادرة.​