وزيرة التخطيط: نستهدف توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين بحلول 2030





كتب : مصطفى عبد التواب

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة سبل تحديث ما يخص محور البيئة، باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة رؤية وزارة البيئة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وتأتى هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة فى مناقشة القضايا والموضوعات التى تهم المواطن المصرى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف فى محور البيئة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، أن يكون البعد البيئى محورًا أساسيًا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، كما أكدت سيادتها، على أنه يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، بجانب أنه يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم فى دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، بالإضافة إلى أنه يحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وأمنة للإنسان المصرى".



وأكدت "السعيد" على الحد من التلوث كأحد الأهداف الأساسية لمحور البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها.

وتابعت "وزيرة التخطيط " أن رؤية مصر 2030 ، تستهدف الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة الرشيدة والمستدامة لها .

وحضر الفاعلية الدكتورة حسين أباظة رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، وعدد من ممثلى الوزرات الأخرى منها وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية ، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وزارة الموارد المائية والرى ، وزارة البترول والثروة المعدنية ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة النقل ، وزارة الخارجية، بالاضافه إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كما حضر ممثلين عن معهد التخطيط القومي، المركز القومى للبحوث ، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

يُذكر أن تلك الورشة تعد هى الثامنة لوزارة التخطيط، ويأتى ذلك فى إطار تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن.