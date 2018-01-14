هبوط اضطرارى لطائرة خاصة بمطار الكويت لخلل فى عجلاتها دون اصابات

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الأحد عن هبوط اضطرارى لإحدى الطائرات الصغيرة الخاصة فى مطار الكويت الدولى بسبب خلل فى عجلات الطائرة.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان بهذا الشأن إن الطائرة هبطت إثر تعرضت عجلاتها لخلل بسيط الأمر الذى استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مثل هذه الحالات ، موضحة أن الطائرة هبطت بسلام وبشكل طبيعى بعد اتخاذ كل اجراءات الأمن والسلامة دون وقوع أية اصابات.