هبوط اضطرارى لطائرة خاصة بمطار الكويت لخلل فى عجلاتها دون اصابات

هبوط اضطرارى لطائرة خاصة بمطار الكويت لخلل فى عجلاتها دون اصاباتالأحد، 14 يناير 2018 11:48 م
طائرة خاصة - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الأحد عن هبوط اضطرارى لإحدى الطائرات الصغيرة الخاصة فى مطار الكويت الدولى بسبب خلل فى عجلات الطائرة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان بهذا الشأن إن الطائرة هبطت إثر تعرضت عجلاتها لخلل بسيط الأمر الذى استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مثل هذه الحالات ، موضحة أن الطائرة هبطت بسلام وبشكل طبيعى بعد اتخاذ كل اجراءات الأمن والسلامة دون وقوع أية اصابات.
إضافة تعليق
رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة
رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة