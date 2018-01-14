هبوط اضطرارى فى كندا لطائرة متجهة من نيويورك إلى مطار "بن جوريون"الأحد، 14 يناير 2018 01:52 م
هبوط اضطرارى لطائرة - أرشريفية
أ ش أ
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هبطت طائرة متجهة من مدينة نيويورك الأمريكية، إلى مطار بن جوريون، فى إسرائيل، اضطرارايًا فى كندا، صباح اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - على موقعها الإلكترونى - أن الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، كانت فى طريقها من مطار جون كينيدى، فى نيويورك، إلى مطار "بن جوريون"، فى تل أبيب، قبل أن تحول مسارها، وتهبط اضطراريا فى كندا.
ونقلت الصحيفة، عن أحد الركاب، قوله، إنه شعر باهتزاز الطائرة فى الجو، وتم إبلاغ الركاب بمغادرة الطائرة فور هبوطها فى كندا، وأشارت إلى أن أطقم خدمات الطوارئ والإنقاذ كانت فى استقبال الطائرة لدى هبوطها فى كندا، فيما لم تشر إلى الأسباب التى أجبرت طاقم الطائرة على الهبوط اضطراريا.
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