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نيابة بولاق الدكرور تحفظ التحقيق فى انتحار ربة منزل لعدم وجود شبهة جنائية

الأحد، 14 يناير 2018 01:15 م
نيابة بولاق الدكرور تحفظ التحقيق فى انتحار ربة منزل لعدم وجود شبهة جنائية انتحار - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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حفظت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، التحقيقات فى واقعة انتحار ربة منزل داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

وكانت النيابة استمعت لأقوال أسرة "منار" 24 عاماً ربة منزل، والتى انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالعقار الذى تقطن به بمنطقة بولاق الدكرور، وأكدوا مرورها بأزمة نفسية منذ فترة، نتيجة مرورها بضائقة مالية، وهى التى دفعتها للانتحار.

تلقى الرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد انتحار ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من تحريات الرائد طارق مدحت والنقيب أيمن سكورى، أن ربة منزل ألقت بنفسها من الطابق السادس، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 


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