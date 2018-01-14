نقيب محامى القنطرة: 50 محاميا وقعوا على تزكية السيسى للترشح للرئاسة





الإسماعيلية - صبرى غانم

قال الكحلاوى أبوالقاسم نقيب محامى القنطرة غرب بالإسماعيلية، إن محامين القنطرة حرروا حتى اليوم ما يقرب من 50 توكيلا من إجمالى ما يقرب من 350 محاميا هم أعضاء نقابة المحامين الفرعية بالقنطرة غرب.

وأضاف نقيب محامين القنطرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بقية المحامين سيقومون بتحرير التوكيلات لتفويض الرئيس السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة بحيث يقوم جميع أعضاء النقابة الفرعية بالقنطرة بتحرير توكيلات للرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.

وأشار نقيب المحامين إلى أننا سعداء بتحرير هذه التوكيلات، مطالبا الرئيس باستمرار مسيرته التى بدأها من أجل مصر وشعب مصر العظيم.