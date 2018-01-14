نقابة الإعلاميين: قرار "الأعلى للإعلام" بإيقاف خالد لطيف غير قانونى





كتب محمد السيد

أكد طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف خالد لطيف مقدم الاستديو التحليلى بقناة النيل للرياضة لمدة أسبوعين،غير قانونى وغير ملزم، مضيفا أن المنوط بالتحقيق ومراقبة أداء الاعلاميين و إصدار عقوبات بشأن المخالفين هى نقابة الإعلاميين فقط وفقا للقانون المنشأ للنقابة.

وأضاف طارق سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه إذا ما رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أى تجاوز من أى إعلامى أو تقدم أحد إليه بشكوى فعليه أن يحيل تلك الشكوى للنقابة المختصة، مؤكدا أنه ليس من حق المجلس إيقاف أى إعلامى.

ولفت طارق سعدة الى أن لجنة الإعلام الرياضى المشكلة بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الإعلامى فهمى عمر، ليس لها أى سند قانونى لممارسة أى عقوبات على الإعلاميين وأن المنوط بذلك هى نقابة الاعلاميين فقط، متابعا:"يستمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى لعب أدوار غير أدواره ولم يحددها له القانون المنظم للهيئات الإعلامية.. المجلس يتعامل مع البرامج و المحتوى أما التجاوز من الإعلاميين هو حق أصيل للمحاسبة فيه الى نقابة الاعلاميين".

وأشار الى أن قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بإيقاف بعض الإعلاميين دون الرجوع للنقابة يعتبر اغتصابا لاختصاصات نقابة الإعلاميين وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب و المصدق عليه رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء النقابة، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل للفصل بين الهيئات الإعلامية وفقا لنصوص القانون .

كانت لجنة الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت إيقاف خالد لطيف مقدم الاستديو التحليلى لهذه الحلقة لمدة أسبوعين من تاريخ 15/1/2018".

كما قررت لجنة الإعلام الرياضى إيقاف مخرج البرنامج ورئيس التحرير فى ذات الحلقة لمدة أسبوعين من تاريخ 15/8/2018، توجيه إنذار لكل مَن يستضيف أى شخصية ويحدث أى تجاوز من جانبها، بالإيقاف عن الظهور حيث يتحمل مقدم البرنامج والمخرج المسئولية كاملة بشأن كل ما يُقال من الضيوف.