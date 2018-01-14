video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نشأت الديهى: "اليوم السابع" أفضل موقع إلكترونى لعام 2017

الأحد، 14 يناير 2018 10:22 م
نشأت الديهى: "اليوم السابع" أفضل موقع إلكترونى لعام 2017 نشأت الديهى


كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن صحيفة "اليوم السابع" حصلت فى استفتاء برنامجه، على أفضل موقع إلكترونى لعام 2017.

يذكر أن الإعلامى نشأت الديهى، دشن على صفحة برنامجه "بالورقة والقلم"، على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استفتاء يتضمن "أفضل وزير وأسوأ وزير، أفضل محافظ وأسوأ محافظ، أفضل كاتب رأى وأسوأ كاتب رأى، أفضل موقع صحفى وأسوأ موقع صحفى، أفضل جريدة وأسوأ جريدة، أفضل رسام كاريكاتير وأسوأ رسام كاريكاتير".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. نشأت الديهى يكشف هوية الضابط المزعوم فى تسريبات "نيويورك تايمز"

ريم الشافعى تقدم نادى العاصمة بدلا من نشأت الديهى الليلة

مجدى الجلاد يقدم قراءة لأحداث 2017 مع نشات الديهى فى برنامج بالورقة والقلم

نشات الديهى

اليوم السابع

بالورقه والقلم



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة