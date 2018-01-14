نشأت الديهى: "اليوم السابع" أفضل موقع إلكترونى لعام 2017





كتب أحمد عبد الرحمن

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن صحيفة "اليوم السابع" حصلت فى استفتاء برنامجه، على أفضل موقع إلكترونى لعام 2017.

يذكر أن الإعلامى نشأت الديهى، دشن على صفحة برنامجه "بالورقة والقلم"، على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استفتاء يتضمن "أفضل وزير وأسوأ وزير، أفضل محافظ وأسوأ محافظ، أفضل كاتب رأى وأسوأ كاتب رأى، أفضل موقع صحفى وأسوأ موقع صحفى، أفضل جريدة وأسوأ جريدة، أفضل رسام كاريكاتير وأسوأ رسام كاريكاتير".