نجيب ساويرس: نفسى نلاقى المشاة على الأرصفة مش فى نص الشارع





كتب آسر أحمد

كتب رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقال: "هل فيه أمل ييجى يوم نلاقى المشاة على أرصفة المشاة مش فى نص الشارع، والعربيات مش راكن دبل باركينج والشارع أربع حارات، تلاتة منه راكنين".



