نجيب ساويرس: نفسى نلاقى المشاة على الأرصفة مش فى نص الشارع

نجيب ساويرس: نفسى نلاقى المشاة على الأرصفة مش فى نص الشارعالأحد، 14 يناير 2018 09:51 م
نجيب ساويرس
كتب آسر أحمد
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كتب رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقال: "هل فيه أمل ييجى يوم نلاقى المشاة على أرصفة المشاة مش فى نص الشارع، والعربيات مش راكن دبل باركينج والشارع أربع حارات، تلاتة منه راكنين".
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