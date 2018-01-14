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نجيب ساويرس: نفسى نلاقى المشاة على الأرصفة مش فى نص الشارع

الأحد، 14 يناير 2018 09:51 م
نجيب ساويرس: نفسى نلاقى المشاة على الأرصفة مش فى نص الشارع نجيب ساويرس


كتب آسر أحمد
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كتب رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقال: "هل فيه أمل ييجى يوم نلاقى المشاة على أرصفة المشاة مش فى نص الشارع، والعربيات مش راكن دبل باركينج والشارع أربع حارات، تلاتة منه راكنين".

 

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