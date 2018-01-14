نبيلة مكرم تؤكد حرص الدولة على تلبية ورعاية احتياجات المصريين بالخارج

نبيلة مكرم تؤكد حرص الدولة على تلبية ورعاية احتياجات المصريين بالخارجالأحد، 14 يناير 2018 11:10 ص
السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
أ ش أ
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أكدت وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، حرص الدولة على تلبية ورعاية احتياجات المصريين بالخارج، وأن المصري المغترب مهما طالت به الإقامة في بلاد المهجر يتمني امتلاك مسكن في وطنه الأم، مضيفة" هذا ما نسعى لتلبيته وفقا لاستراتيجية الحكومة 2030".
وأثنت مكرم مجددا ـ فى بيان صحفي لها ـ على استجابة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وجميع العاملين ضمن مجموعات عمل الوزارة، لطلب وزارة الهجرة بتخصيص وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المصريين بالخارج، وإعلان وزارة الإسكان عن البدء اليوم في إجراءات التخصيص بالمرحلة الخامسة التكميلية بمشروع (بيت الوطن) للمصريين العاملين بالخارج وفقا لشروط المرحلة المعتمدة من مجلس الوزراء.
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