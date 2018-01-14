نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات الوجه البحرى‎





كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، سير أعمال الامتحانات بكليات الوجه البحرى، وبدأ بزيارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، يرافقه الدكتور مصطفى مطاوع، عميد الكلية، والدكتور نظير عياد وكيل الكلية.

وشملت الجولة التفقدية المدينة الجامعية ومرافقها والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للطالبات، وتفقد امتحانات كليات أصول الدين واللغة العربية بالمنوفية وكليات القرآن الكريم وأصول الدين والشريعة بطنطا.

وتفقد لجان اﻻمتحانات بالكليات، واطمأن على مستوى أسئلة الامتحان وعدم خروجها عن المشروح بالمحاضرات، وتأكد من عدم وجود أى شكوى من الطلاب والطالبات، وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب داخل لجان الامتحانات.

وأعرب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري في نهاية الجولة، عن تقديره لمستوى الانضباط، وكذلك الالتزام التام الذى تشهده كليات الوجه البحري، مشيداً بمستوى كفاءة المنشآت والمرافق داخل الكليات.