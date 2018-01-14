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موسكو: سنتخذ إجراءات مناسبة ردا على تشكيل واشنطن قوة جديدة فى سوريا

الأحد، 14 يناير 2018 11:03 م
موسكو: سنتخذ إجراءات مناسبة ردا على تشكيل واشنطن قوة جديدة فى سوريا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


أ ش أ
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أكد رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الدوما الروسى فلاديمير شامانوف أن تشكيل الولايات المتحدة "قوة أمنية حدودية" جديدة فى سوريا يعارض مصالح روسيا.

وقال شامانوف ـ فى تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد  " إن ممارسات الولايات المتحدة التى تقود التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش"، تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الروسية فى سوريا".

وأضاف أن موسكو ستقوم باتخاذ إجراءات مناسبة ردا على هذه الخطوة ، كما أنها ستعزز جهودها لإرساء الاستقرار فى سوريا.

وكان التحالف الدولى بقيادة أمريكا قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن تشكيل قوة أمنية جديدة لنشرها على الحدود السورية مع تركيا والعراق وشرقى نهر الفرات ، وأن هذه القوة ستضم 30 ألف مقاتل وستخضع لقيادة "قوات سوريا الديمقراطية".


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التحالف الدولى: تشكيل قوة حدودية من 30 ألف فرد على الحدود العراقية التركية

فلاديمير بوتين

روسيا

سوريا

أمريكا



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