موجز 10 مساء..مصادر:القبض على محافظ المنوفية لتخصيصه أرضا لرجل أعمال





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، أن "اليوم السابع"، علم أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم الأحد.

فوجئ طلاب إحدى مدارس اللغات بإدارة النزهة، خلال أدائهم مادة اللغة العربية للصف الثانى الإعدادى، بوجود موضوع تعبير عن اللاعب الدولى محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى.

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن إجراء حركة محافظين محدودة خلال الفترة القليلة القادمة، تتضمن تغيير عدد ممن ثبت عدم كفائتهم فى ملفاتهم الفترة الماضية.

علم "اليوم السابع"، أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم الأحد.

قال محمد خميس شعبان، رئيس اتحاد المستثمرين، خلال زيارته الأولى لمحافظة شمال سيناء، إن الزيارة تأتى فى إطار الدور الوطنى لتنمية سيناء، ومشاركة الدولة فى جهودها الجادة لتنمية وتعمير سيناء، مشيرا إلى أن اتحاد المستثمرين يشرف بالمساهمة الواجبة على رجال الأعمال تجاه الأهل فى مدينة بئر العبد وشمال سيناء بصفة عامة وشباب سيناء بصفة خاصة.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية واثنين من رجال الأعمال لتورطهم فى قضايا فساد.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

توجهت اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عقب أدائها اليمين الدستورية إلى ديوان عام وزارة السياحة بالعباسية لتسلم مهام عملها رسميا، ولقاء قيادات ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة.

أكد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثانى حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه وحظى بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذى مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم، وهو حر التصرف بتحركاته وتنقلاته وقد أبدى رغبته بمغادرة الدولة، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات له دون أى تدخل يعيق هذا الأمر.

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ" اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يعود لممارسة مهام عمله بمقر مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.