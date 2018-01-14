مواطن يتبرع بقطعة أرض 10 قراريط لإنشاء معهد أزهرى بالإسكندرية





الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تمت الموافقة على إقامة معهدى أزهرى حكومى على مساحة 10 قيراط، بناحية غرب نوبار بحوض اللومانية 1، بفصل الدياسطى بعزبة البكاتوشى بمنطقة خورشيد، تبرع من المواطن يسرى عبد الصبور محمود، لتخصيصها لصالح المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، لإقامة معهد أزهرى.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، بحضور أمانة سر المجلس اللواء أحمد متولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى.