"مواصلات مصر": سيتم وضع مناديل بجوار السائق فى الأتوبيسات الجديدة المكيفة

"مواصلات مصر": سيتم وضع مناديل بجوار السائق فى الأتوبيسات الجديدة المكيفةالأحد، 14 يناير 2018 09:34 م
الأتوبيس الجديد
كتب محمد شرقاوى
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قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن مسألة الكتابة على الكراسى فى الأتوبيسات حالات فردية، مؤكدًا أن تقديم عربيات مكيفة، وواى فاى مجانى، وتسجيلات فيديو وراديو مجانًا فى الأوتوبيسات لخدمة المواطنين، وسيتم وضع مناديل بجوار السائق ليستخدمها المواطنون داخل الأتوبيس.
وأضاف "مراد"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن أتوبيسات الشركة تقدم خدمة عالمية للراكب المصرى، وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أن "الشركة تدفع اشتراكات شهرية للحفاظ على الخدمات المقدمة داخل العربية مثل الواى فاى والجى بى إس، وشواحن الموبايل".
وأكد أن هناك سلوكيات يتوارثها المواطنون فى التعامل مع المواصلات مثل الكتابة على الكراسى، واستخدام الستائر فى أغراض سيئة.
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