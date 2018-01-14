منظمة التحرير تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلى بـ"الجنائية الدولية"





كتب محسن البديوى

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمهم فى فلسطين فى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة الكنيست الإسرائيلى وقراراته العنصرية.

وقال رئيس المجلس المركزى، لمنظمة التحرير، سليم الزعنون، فى كلمته خلال المؤتمر المنقعد بشأن قرارات ترامب حول القدس، إن أوضاع الأسرى فى السجون الإسرائيلية تستوجب الوقف إلى جانبهم والترويج لقضيتهم، مضيفًا : "واشنطن تمارس الابتزاز بقطع المساعدات وأغلقت مكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة وبالتالى لن نقبل بالوساطة الأمريكية التى اختارت أن تكون خصمًا".

وتابع :"عهد التميمى بطلة دافعت عن بيتها بشجاعة وإقدام، معركتنا كانت وستبقى لأجل القدس وفلسطين".