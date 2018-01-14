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ممثلو اتحاد المستثمرين فى بئر العبد يزورون المنطقة الصناعية

الأحد، 14 يناير 2018 08:22 م
ممثلو اتحاد المستثمرين فى بئر العبد يزورون المنطقة الصناعية جانب من زيارة الوفد


شمال سيناء - محمد حسين
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تفقد اليوم وفد من الإتحاد العام للمستثمرين المنطقة الصناعية فى بئر العبد بشمال سيناء

استقبل الوفد نصر الله محمد نصر الله رئيس مركز ومدينة بئر العبد نائبا عن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات .

ضم الوفد كل من : الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لإتحاد المستثمرين ، الدكتور محمد حلمى هلال خبير الطاقة وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الدكتور صبحى نصر  عضو مجلس الإدارة ، المهندس بهاء العادلى عضو مجلس الإدارة ، المستشار معتصم راشد المستشار الإقتصادى للإتحاد ، وسيد أبو حسين مدير عام الإتحاد .

وقال نصرالله محمد نصرالله رئيس مدينة بئر العبد فى تصريح صحفى ان الوفد فام بجولة ميدانية فى المنطقة الصناعية، وخلال الجولة استعرض  المهندس أحمد القصاص مدير المناطق الصناعية الثروات التعدينية والصناعية التى تتمتع بها شمال سيناء والمشروعات المتاحة لتنفيذها فى المنطقة الصناعية .

والتقى الوفد مع عدد من مشايخ وأهالى بئر العبد للتعرف على نوعية المشروعات التى يحتاجونها لتنفيذها عن طريق إتحاد المستثمرين لدعم وإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .


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