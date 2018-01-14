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خالد صلاح
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مليشيات الحوثى تعدم أحد قياداتها الميدانية بمحافظة الضالع اليمنية

الأحد، 14 يناير 2018 12:00 ص
مليشيات الحوثى تعدم أحد قياداتها الميدانية بمحافظة الضالع اليمنية الحوثيون - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعدمت مليشيات الحوثي، أحد قياداتها الميدانية؛ بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، في إشارة جديدة إلى خلافات وانشقاقات.

وقالت مصادر أمنية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن خلافات حادة وقعت بين الحوثيين في بلدة دمت شمالي محافظة الضالع، على خلفية اتهامات داخل صفوف المليشيا بالاستيلاء على أسلحة وذخائر، مضيفة أن المليشيات أعدمت مسؤولها الأمني في منطقتي "دمت وجبن" بالمحافظة ويدعى "عبد الكريم نشوان"، وكذلك 5 من مرافقيه، بعد اختطافه لمدة 15 يوما؛ لاتهامه بالتنسيق مع أفراد من عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والتخطيط معهم للانقلاب عليها في المنطقة.


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