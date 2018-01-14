video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 4 عناصر لتنظيم داعش فى كركوك العراقية

الأحد، 14 يناير 2018 06:11 م
مقتل 4 عناصر لتنظيم داعش فى كركوك العراقية الجيش العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد بقتل أربعة عناصر لتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق جنوب غربى محافظة كركوك العراقية.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى محلى - لم تسمه - القول إن قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى تمكنت، أثناء تنفيذ المهام الأمنية بين ناحية العباسى وقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، من قتل أربعة عناصر لتنظيم (داعش) الإرهابى بعد مطاردتهم. 
وتشهد محافظة كركوك بالعراق أحداثاً أمنية بين فترة وأخرى تطال مدنيين وموظفين حكوميين، حيث تعمل القوات الأمنية على اعتقال منفذيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المدربين العسكريين الإسبان: لم يأت الوقت لسحب قواتنا من العراق

التحالف الدولى: خلايا داعش لاتزال موجودة فى العراق رغم إعلان النصر

وزير داخلية العراق يوجه بتوخى الحذر من محاولات الإرهابيين لاستهداف المدنيين

وزير داخلية كردستان العراق يصل بغداد لبحث أزمة حدود ومطارات الإقليم

الجيش العراقى

العراق

داعش

كركوك



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة