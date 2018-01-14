مقتل 4 عناصر لتنظيم داعش فى كركوك العراقية

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أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد بقتل أربعة عناصر لتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق جنوب غربى محافظة كركوك العراقية.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى محلى - لم تسمه - القول إن قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى تمكنت، أثناء تنفيذ المهام الأمنية بين ناحية العباسى وقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، من قتل أربعة عناصر لتنظيم (داعش) الإرهابى بعد مطاردتهم.

وتشهد محافظة كركوك بالعراق أحداثاً أمنية بين فترة وأخرى تطال مدنيين وموظفين حكوميين، حيث تعمل القوات الأمنية على اعتقال منفذيه.