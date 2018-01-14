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مقتل العشرات من مقاتلى داعش فى غارات شنتها طائرات أمريكية شرق أفغانستان

الأحد، 14 يناير 2018 11:04 م
مقتل العشرات من مقاتلى داعش فى غارات شنتها طائرات أمريكية شرق أفغانستان غارة جوية - أرشيفية


أ ش أ
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لقى العديد من المسلحين التابعين لتنظيم داعش الإرهابى مصرعهم فى الغارات الجوية الأخيرة التى شنتها القوات الأمريكية فى مقاطعة نانجارهار شرق بأفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين فى شرطة نانجارهار أن القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية فى منطقتين باستخدام طائرات بدون طيار ، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 17 مسلحا من التنظيم.


وأضاف المسؤولون أن 14 مسلحا آخرين لقوا مصرعهم فى منطقة هاسكا مينا ، بينما لقى ثلاثة آخرون مصرعهم فى منطقة اشين.


بيد أن الفيلق الـ 201 فى الجيش الافغانى قال إن مالا يقل عن ثمانية مسلحين لقوا مصرعهم فى منطقة ده بالا فى غارات جوية للقوات الأمريكية وقتل مسلح آخر فى منطقة اشين.


ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ، بما فى ذلك ارهابيو داعش على التقارير حتى الآن.


تجدر الاشارة إلى أن نانجارهار من بين المحافظات الهادئة نسبيا فى شرق أفغانستان حيث تم الابلاغ عن عدد أقل من الحوادث منذ سقوط نظام طالبان ، ومع ذلك ومنذ عام 2014 ، لا تزال التقارير تظهر فيما يتعلق بأنشطة التمرد المتنامية للجماعات الإرهابية فى داعش فى بعض المناطق النائية من المقاطعة بما فى ذلك أشين ، وكثيرا ما تقوم القوات الأمريكية بضربات جوية ضد موالين للمجموعة الإرهابية فى هذه المقاطعة ، حيث تقوم القوات الأفغانية بعمليات تطهير فى مناطق نانجارهار المضطربة.


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