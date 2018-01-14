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معلمون يكشفون أخطاء فنية فى صياغة أسئلة امتحان الدراسات لـ"إعدادية القاهرة"

الأحد، 14 يناير 2018 06:47 م
معلمون يكشفون أخطاء فنية فى صياغة أسئلة امتحان الدراسات لـ"إعدادية القاهرة" امتحانات- ارشيفيه


كتب محمود طه حسين
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كشف عدد من معلمى مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة القاهرة، عن بعض الأخطاء الفنية فى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية والذى اختبره الطلاب اليوم الأحد.

وقال المعلمون لـ" اليوم السابع"، إنه بالنسبة للخريطة الواردة فى الامتحان  مقياسها غير سليم، كما أن تحديد سهل صحراوي علي الخريطة خطأ والمصطلح خطأ وتصويبه سهل صحراوى رملى، كما أن تحديد السلالة خطأ فهى لا تصل حتى دائرة الاستواء، إضافة إلى أن السؤال الرابع خطأ فى صيغة السؤال.

من جانبه، أوضح محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تفقد عدد من لجان الامتحانات ولم يتلقى أى شكاوى بخصوص الأسئلة، موضحا أن بعض الطلاب انتهوا من الإجابة عن الأسئلة قبل منتصف الوقت وفى حالة تلقى أى شكاوى سيتم اتخاذ الاجراء المناسب.

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