معرض فيتور للسياحة 2018 يبدأ فى إسبانيا.. ومصر أبرز البلدان المشاركة





كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، إن فعاليات الدورة الـ38 من المعرض الدولى للسياحة "فيتور 2018" تنطلق فى إسبانيا الأربعاء المقبل بمشاركة أكثر من 10 آلاف شركة من 165 دولة منهم مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملك إسبانيا فيليبى السادس، والأمين العام الجديد لمنظمة السياحة العالمية الجورجى زوراب بولوليكاشفيلى، ووزير السياحة الإسبانى رافائيل نادال، فعاليات فيتور 2018 الذى يعد أحد أهم المعارض السياحية فى العالم، ويمثل بداية للأجندة الدولية للمعارض السياحية فى العام الجديد.

ويعد المعرض الذى ستكون الهند البلد الضيف فى دورته الجديدة نقطة التقاء للمؤسسات السياحية الدولية والمحلية ووكالات السفر والشركات العاملة فى القطاع للتعرف على أحدث التوجهات العالمية وسبل تعزيز التعاون لتوسيع أعمالها وتقديم تجارب سياحية أفضل.

ومن المتوقع أن يبلغ الوضع الاقتصادى للمعرض هذا العام أكثر من 260 مليون يورو فى ظل تسجيل نسب حجز مرتفعة بالفنادق ونشاط قوى فى جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة ومنها المطاعم والنشاطات الترفيهية والثقافية بعدما كانت بلغت 240 مليون يورو فى العام الماضى.

وسجلت إسبانيا زيارة 82 مليون سائح لها عام 2017 بنمو قدره 8.9 % مقارنة بالعام الذى سبقه ما يمثل رقما قياسيا جديدا يرتقى بإسبانيا لتصبح ثانى أهم وجهة سياحية فى العالم خلف فرنسا بعدما كانت تحتل المركز الثالث فى السنوات الأخيرة.

وعلى غرار السنوات الماضية يشارك فى المعرض عدد من الدول العربية منها دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس، كما تعود إليه سوريا بعد سنوات من الغياب علما أن دولة الكويت شاركت فى المعرض فى دوراته السابقة ممثلة بقطاع السياحة فى وزارة الإعلام الكويتية ضمن إطار التعريف بمقومات الكويت السياحية والتاريخية والارتقاء بقطاع السياحة.

ويذكر أن 9898 شركة ومؤسسة شاركت فى معرض فيتور فى دورته السابقة من 165 دولة ومنطقة فيما زاره 244 ألف شخص بينهم 136 ألف عامل فى القطاع.