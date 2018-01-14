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مصطفى مدبولى يصل مقر الحكومة قبل ساعات من إعلان التعديل الوزارى

الأحد، 14 يناير 2018 09:42 ص
مصطفى مدبولى يصل مقر الحكومة قبل ساعات من إعلان التعديل الوزارى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء


كتبت هند مختار
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وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى مقر المجلس، يأتى ذلك قبل ساعات قليلة على إعلان التعديل الوزارى.
 
 
وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس  النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للتصويت على التعديل الوزارى، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس‬.
 
 
 
 
 
 

 


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